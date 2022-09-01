Сеул, 1 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В июле 2022 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 8,8%, до 17 трлн вон (~$12,6 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

(сс) Mediamodifier Онлайн

Известно, объём транзакций в сфере культуры и развлечения увеличился на 201,8%, в сфере транспортных услуг и туризма — на 117,5%. Объём средств, потраченный на продукты питания, сократился на 5,4%

75,8% транзакций пришлись на мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что рост показателей обусловлен ослаблением антиковидных ограничений, повышением спроса на продукты и услуги в сфере путешествий и отдыха.