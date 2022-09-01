Рига, 1 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Чтобы разгрузить движение на улицах и исключить пробки, мэрия Риги распорядилась сделать бесплатным 1 сентября проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил портал bb. lv.

«1 сентября!» Советский плакат

«Чтобы уменьшить в этот день заторы и побудить родителей и учителей выбирать общественный транспорт, Рижская дума ввела в этот день бесплатный проезд», — заявил мэр столицы Мартиньш Стакис.

Самоуправление также призывает водителей транспортных средств к бдительности на дорогах, так как на улицах много детей, которые вернулись в город после летних каникул.

Кроме того, в Риге с 1 сентября нынешнего года будет увеличено количество рейсов общественного транспорта по нескольким маршрутам: на 1-м трамвайном, 3-м и 14-м троллейбусных маршрутах, а также на 22-м, 25-м, 37-м, 41-м и 53-м автобусных маршрутах.

С 3 сентября будет увеличено количество рейсов в выходные дни на 1-м трамвайном маршруте, а также на 15-м и 19-м троллейбусных маршрутах.