Оренбург, 1 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В селе Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбуржья 1 сентября открылась новая школа. В церемонии открытия участвовал губернатор Денис Паслер, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

«Подгородняя Покровка с каждым годом растёт, активно застраивается. Знаю, что старое здание школы давно не вмещало всех ребят. Приходилось учиться в две смены. Новый корпус позволил ликвидировать вторую смену — теперь все школьники будут учиться в удобное время. Ваша школа — уже седьмая по счету, построенная в Оренбуржье с 2019 года. В следующем году откроем школу в Южном микрорайоне Оренбурга на 1135 мест. Обеспечено финансированием строительство в регионе ещё шести школ. Одна из них откроется в 2024 году в посёлке им. Ленина Оренбургского района», — отметил глава региона.

Строительство школы в Подгородней Покровке велось в рамках нацпроекта «Образование». Объект стал вторым корпусом Подгороднепокровской средней школы. За парты здесь сядут более 800 ребят, в том числе 117 первоклассников. День знаний в новой школе начался с новой традиции — поднятия государственного флага.

В школе 30 учебных кабинетов, отдельное крыло для начальных классов. Имеются мастерские для уроков технологии, читальный зал и библиотека, актовый зал, два спортивных зала, раздевалки с душевыми и санузлами в каждом спортзале, пищеблок с обеденным залом на 250 мест, лифт для маломобильных граждан.

На школьной территории расположены прогулочные площадки, баскетбольное и футбольное поля с искусственным покрытием, а также беговая дорожка.