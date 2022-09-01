Таллин, 1 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В четверг, 1 сентября, днем во многих местах Эстонии пройдет кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составляет 15 градусов выше нуля. Об этом сообщил национальный портал прогноза погоды ilm. ee.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень

Ночью в первый день осени Эстонию ждала небольшая и переменная облачность. Во многих местах прошли кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха составила от +4 до +9, на побережье до +12°.

Днем сохранится переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и северный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха от 10 до 15° выше нуля.

Синоптики прогнозируют сохранение такой погоды в Эстонии как минимум до понедельника, 5 сентября.