Первое сентября в Эстонии отмечено пасмурной погодой и дождями
Таллин, 1 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В четверг, 1 сентября, днем во многих местах Эстонии пройдет кратковременный дождь, максимальная температура воздуха составляет 15 градусов выше нуля. Об этом сообщил национальный портал прогноза погоды ilm. ee.
Ночью в первый день осени Эстонию ждала небольшая и переменная облачность. Во многих местах прошли кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха составила от +4 до +9, на побережье до +12°.
Днем сохранится переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и северный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха от 10 до 15° выше нуля.
Синоптики прогнозируют сохранение такой погоды в Эстонии как минимум до понедельника, 5 сентября.