Москва, 1 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Совфеде настаивают на необходимости разобраться в ситуации с чипами для биометрических загранпаспортов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничные паспорта

«В СПЧ поднимают важную тему. Очень хотелось бы надеяться, что все-таки «Микрон» не «только перепродаёт», действительно нужно предметно разобраться в данном вопросе», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Загранпаспорта — важный элемент механизма реализации права граждан на свободу передвижения, конституционного права, подчеркнул сенатор.

«При всём санкционном давлении большинство стран мира открыты для наших граждан и нашего бизнеса (нужно забыть, что мир — это Европа и Америка, мир — больше, богаче и разнообразнее)», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, приостановку выдачи 10-летних загранпаспортов МИД России может объяснили дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов.