Москва, , 09:40 — REGNUM Считает себя абсолютно счастливым человеком каждый пятый житель России (22%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Счастье alfcermed

Поставили своему состоянию из пяти баллов четверку 28%, «тройку» — 24%. Счастливы только на два балла 10% опрошенных Абсолютно несчастными людьми назвали себя 8% участников опроса.

Чаще счастливыми себя ощущают женщины, чем мужчины — 3,6 против 3,4 балла и молодёжь до 24 лет (3,66 балла). Состоящие в браке счастливее холостых и незамужних — 3,61 против 3,23 балла, имеющие детей счастливее бездетных - 3,64 против 3,11 балла.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга менее довольны жизнью — 3,27 и 3,21 балла соответственно, чем жители других регионов России — 3,56 балла.

Опрос проведён 25–29 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 364 населённых пунктах.

Как сообщало, жителей России в первую очередь делают счастливыми достойная зарплата (57%), хорошие условия жизни (53%) и крепкая семья (52%).

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