Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. О просветительском центре «Страна рыбы и рыбоедов», значении образа рыбы в мировой культуре и воплощению его в современной скульптуре, о Курильском десанте, борьбе с браконьерством на Камчатке и дрифтерной катастрофе рассказал корреспонденту ИА REGNUM создатель и многолетний руководитель музея и просветительского центра Сергей Вахрин.

Из личного архива Сергея Вахрина Фрагмент интерактивной карты музея «Страна рыбы и рыбоедов», г. Елизово, Камчатский край

Сергей Иванович, мне приходилось видеть музей мышей, музей котов, музей сыра, музей утюгов и музей кружев, музей суеверий, и даже музей-квартиру Григория Распутина, и вот теперь — музей рыбы. Ваш музей является частью просветительского центра «Страна рыбы и рыбоедов». Музей появился при центре, или наоборот?

Идея создания просветительского центра «Страна рыбы и рыбоедов» появилась накануне 2017 года, года экологии, и была связана с нашим полнейшим поражением с в борьбе с браконьерством на Камчатке. Мы — а это Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», который я возглавляю более десяти лет — много лет старались мобилизовать нашу общественность, чтобы противостоять такому явлению, как браконьерство. Но бесполезно — «силенки» общественности на Камчатке оказались гораздо меньшими по сравнению с теми, какими сейчас обладает браконьерство. Это финансовые и технические силы, и даже силы в отношении административного ресурса. И в этой истории надо отметить два момента. Во-первых, на Камчатке отношение к браконьерству скорее позитивное, чем негативное. Почему? Потому что в 1958 году правительство СССР вынесло постановление о запрете вылова лосося для местного населения, в связи с дрифтерной* лососевой катастрофой, которая здесь произошла.

* Дрифтерная катастрофа — термин, используемый в российской публицистике для описания событий, происходивших в рыбной отрасли Дальнего Востока СССР в конце 1950-х — середине 1970-х годов. В результате рыболовной экспансии японцев, выставивших на границе территориальных вод СССР дрифтерные (плавучие) сети, преградившие путь камчатским лосося на нерест в родные реки, случилась экологическая катастрофа, приведшая к резкому падению вылова рыбы на Камчатке, резко изменению структуры береговой инфраструктуры и экономики, исчезновению десятков прибрежных промышленных предприятий и посёлков при них.

Во-вторых, в то же время, когда возник дефицит рыбных ресурсов для рыбопромышленных предприятий Камчатки, японцам согласно подписанной советско-японской рыболовной конвенции дали право ловить эту рыбу у наших берегов, а советским людям — местным жителям полуострова — запретили ее ловить даже для личного потребления, чтобы, якобы, восстановить эти ресурсы. Но в те далекие времена местному населению было невозможно прожить без рыбы. И в итоге, все, кто родился на Камчатке после 1958 года, родились уже браконьерами. И отношение этих людей к браконьерству было соответствующим — положительным.

В 1983 году в Камчатские реки пришло огромное количество горбуши, и рыба, которую официально нельзя было трогать местному населению, «залегла» — погибла в момент нереста, рыбы было так много, что она вытеснила сама себя из рек, погубила икру, и появились так называемые «заморные явления». И после этого 13 лет рыбы на Камчатке практически не было.

Однако, к 1996 году популяция лосося восстановилась, произошел всплеск, и на нерест в Камчатские реки снова пришло огромное количество горбуши.

И тогда, испугавшись повторения катастрофы 1983 года, правительство Камчатки разрешило населению резать рыбу на икру. Конечно, это вызвало массовую вспышку браконьерства, и потом остановить этот процесс было уже невозможно. Тогда многие, в том числе и административные структуры, почувствовали прибыль, возможность «полакомиться», нажиться на этой ситуации.

Именно поэтому отношение к браконьерству на Камчатке более позитивное, чем в других регионах России. И собрать общественность на борьбу с браконьерством было практически невозможно. Мы вынуждены были находить деньги и платить так называемым «общественникам», чтобы они защищали наши реки от браконьеров. Но, люди, работающие за деньги, зачастую хотят еще больше денег. И поэтому ситуация обернулась против нас.

К 2017 году, поняв, что мы проиграли, но все же желая продолжать борьбу, накануне Года экологии, объявленного президентом России Владимиром Путиным, мы решили создать просветительский центр «Страна рыбы и рыбоедов». Идея центра была очень простой: «Сохранить живое на земле могут только люди нравственные». Люди духовные, добрые, честные, порядочные. В декабре нашему музею будет пять лет, но первый юбилей — 50 рабочих месяцев — мы уже отметили.

ИА REGNUM Сергей Вахрин

Во дворе Вашего музея стоит деревянная скульптура — памятник Ворону-Кутху**, по легенде, создавшему полуостров Камчатку. А в зале музея — так называемая «портретная галерея» лососей, и множество воплощений — картин, статуэток, поделок народных промыслов. Но особое внимание посетителей привлекает большая интерактивная карта полуострова, посвященная истории рыболовной отрасли региона. Расскажите о ней подробнее, пожалуйста.

** Кутх — Премудрый Ворон — главное божество у коренного народа Камчатки. Он создатель и самой Земли и всего земного. В том числе и людей, и лососей. А создав их, Кутх задумался о создании Страны Лососей, чтобы они воспроизводились вечно и сохраняли в течение тысячелетий Цивилизацию рыбоедов.

Задумав это, Кутх строи лодку (бат — по-камчадальски), запрягает лососей, как нартовых собак, чтобы путешествовать по океану и отправляется в путь. Но, по забывчивости, он не взял с собой никакого материала, чтобы выкроить эту новую землю — Страну Лососей. Тогда, недолго думая, он положил на океан своего вожака Горбыля и появилась наша Камчатка. Рыло — мыс Лопатка, горб — Западная Камчатка, хвост — материковая Корякия.

Эта карта — история трагедии Камчатки, иллюстрирующая значение рыбы в жизни нашего полуострова. Первая версия карты — в красных и желто-зеленых огоньках — — показывает расцвет Камчатки, 1950-е годы. Период максимального развития рыболовецкой и рыбодобывающей отраслей.

К так называемой дрифтерной катастрофе 1950-х годов приложил руку Никита Сергеевич Хрущев, чьи решения относительно Камчатки всегда были странными — это не только Курильские острова, не только отмена дня Победы над Японией, который официально до сегодняшнего дня не восстановлен. Это и преференции Японии в рыбной ловле. В 1956 году японцы обложили Камчатку дрифтерными сетями, расставили их более 3 000 км. Каждое судно выставляло до 30, а иногда и больше километров сетей, и таких судов к берегам Камчатки пришли сотни, и они обложили полуостров со всех сторон. Готовилась настоящая русско-японская лососевая война. Но за сутки до выхода советского тихоокеанского флота была подписана советско-японская рыболовная конвенция, о том, что японские суда будут ловить наш лосось на путях миграции. И в итоге наши реки опустели, наши заводы встали. И вот результат — он представлен на второй версии карты — когда красные огоньки погасли и остались только желто-зеленые. 90% населенных пунктов Камчатки исчезло, поскольку были привязаны к рыболовецкому промыслу и рыбозаготовке.

Позвольте некоторое отступление… Но в истории Камчатки ведь были и славные времена?

Когда-то наши историки посчитали, что русско-японская война 1904–1905 годов была позорно проиграна царизмом. Был сдан Порт-Артур, «Варяг» утопили, Цусимское сражение проиграли. А Камчатка, оставшаяся за Россией, благодаря народному ополчению, не вписывалась в эту концепцию. И отношению к ней было сформировано следующим образом: Камчатка была за Россией? Была. Камчатка осталась за Россией? Осталась. Так что случилось? А случилась очень серьезная проблема. Японцы реализовали очень хитрый военный ход. По международному праву, Камчатку нельзя было захватить, потому что здесь не было войсковых частей. В свое время, в 1854 году, в период Петропавловской обороны Василий Степанович Завойко вывел гарнизон в Николаевск-на-Амуре, и здесь не осталось воинских подразделений, только казаки в полицейской функции. В 1875 году произошел размен — Россия получила права на Южный Сахалин, который раньше был в соуправлении России и Японии, а в обмен мы отдали Курильские острова. И только при Сталине мы сообразили, что натворили. Когда во время Великой Отечественной войны 47% лендлиза шло по Тихому океану, а у нас был единственный проход — первый Курильский пролив. А до того мы территории раздаривали, распродавали и разменивали совершенно спокойно.

Жители Северных Курил, когда острова перешли к Японии, переселились на Камчатку. Но при этом они оставались подданными Микадо. Через 30 лет японцы поставили перед собой стратегическую задачу: «Теперь мы можем под видом того, что пришли освобождать своих подданных, освободим их вместе с территорией». Провели разведку, и убедились, что между камчатскими поселками нет практически никакой связи, когда поселки наиболее уязвимы — если мужчины на промыслах. После этого захватить Камчатку для них не составляло никакого труда. И на берег Камчатки был высажен десант из 150 отставных унтер-офицеров. В селении Явино на стену одного из домов они прибили доску, на которой написано: «Эта территория уже принадлежит Японии, и тот, кто посмеет тронуть этот «тынь» (доску), будет убит».

Камчатка была вожделенна для японцев, потому что они давно обнаружили здесь баснословные лососевые запасы. Таким образом, они ставили себе задачу захватить Камчатку, но не военными силами, а отставными унтер-офицерами.

Но, высаживая свой десант, они не учли одного момента — что на Камчатке в это время находился «сумасшедший» петропавловский уездный начальник Антон Сильницкий. В свое время он писал разгромные статьи о царской администрации на Дальнем Востоке, о том, как она плохо ведет себя по отношению к национальным окраинам. И в конце концов Приамурскому генерал-губернатору надоело читать эти статьи, и он предложил: «Антон Петрович, поезжайте на Камчатку, как раз освободилась должность, и наведите там справедливость».

И Сильницкий приехал, начал наводить порядок и заработал справку о том, что он является душевнобольным. Но, когда началась русско-японская война, именно Антон Сильницкий очень быстро ее прекратил на территории Камчатки. Наши отечественные историки по сей день ставят ему в вину, что он отдал приказ «японцев в плен не брать». Но иначе и быть не могло — все население Камчатки тогда составляло 10 000 человек. А если брать японцев плен, их надо чем-то кормить, их надо где-то содержать, их должен кто-то охранять… И в итоге, в 1904–1905 годах японские хищники были уничтожены, десант был купирован и бежал с Камчатки, а командир японского отряда Сечу Гундзи был захвачен в плен. И это событие было вторым после Петропавловской обороны, когда по всем позициям мы были в проигрыше, а на Камчатке была победа. Несмотря на то, что местному начальству было выгодно, чтобы Камчатка стала японской, и они активно лоббировало эту идею.

После подписания Портсмутского мирного договора, признавшего полное поражение России, Камчатка де-юро была Российской, а де-факто, экономически, стала японской, потому что японцы получили все права на вылов камчатской рыбы и ее беспошлинный вывоз в Японию. В 1922 году, когда на Камчатке установилась Советская власть, здесь был 21 консервный завод, 20 из которых официально считались японскими. И только один считался российским, но настоящим владельцем его являлась кампания с «русским» названием «Ничиро Гио Гио Кабусики Кайши».

Как развивалась рыболовецкая отрасль Камчатки после 1950-х годов?

Камчатку в период дрифтерной лососевой катастрофы спасло то, что Камчатка, ее прибрежье, богато не только лососями, но и другой замечательной рыбой — сельдью, камбалой, треской, палтусом, окунем, терпугом. В середине прошлого века начал быстро развиваться активный океанический промысел, тем более, что в СССР поступил флот из Германии, проигравшей войну. Сегодня Камчатка, как и во время СССР, добывает более миллиона тонн рыбы в год.

Это конечно, радует.

Печалит другое. В прошлом году рыбная промышленность Камчатки отметила свое 125-летие. Но за 125 лет побед, рекордов, праздничных реляций, митингов и прочих торжеств ни один из руководителей рыбацкой Камчатки не удосужился поставить камчатскому лососю, являющегося национальным богатством России, памятник. Памятник рыбе-кормильцу… Я уже не говорю о сельди, камбале, а тем более о минтае.

И одна из идей нашего просветительского центра — создать памятник лососю. В России каких только памятников рыбе нет. В Калининградской области есть даже памятник банке со шпротами!

На своей территории мы это уже сделали — у нас есть целый лососевый парк — парк деревянной скульптуры. Теперь задача номер два — чтобы такие памятники появились во всех рыбацких поселках Камчатки.

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ИА REGNUMостается сказать, что 2–4 сентября на Камчатке пройдет краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ». Гостей мероприятия ждет девятый чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту, конкурс рыбной кулинарии, концертная программа.

В рамках фестиваля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет реализован проект «Страна рыбы и рыбоедов» — историко-культурный фестиваль, в программе которого — национальные игры, мастер-классы, квест «Покорители Камчатки». На фестиваля также можно будет узнать о том, как коренные малочисленные народы, населяющие Камчатку, исторически заготавливали различные продукты питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2022-й год официально объявлен губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым Годом культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае.

В событиях фестиваля также планируют принять участие представители форума «Экосистема. Заповедный край», проходящего сейчас на полуострове, и нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Экософия».