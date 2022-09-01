Токаев предложил провести осенью 2022 года выборы президента Казахстана
Астана, 1 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы, сообщают 1 сентября казахстанские СМИ.
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
Согласно предложению, они должны состояться уже осенью 2022 года.
«В Казахстане необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Рекомендую одним сроком в семь лет», — сказал Токаев.
Также казахстанский президент объявил курс на отход от госкапитализма.