Астана, 1 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы, сообщают 1 сентября казахстанские СМИ.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Согласно предложению, они должны состояться уже осенью 2022 года.

«В Казахстане необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Рекомендую одним сроком в семь лет», — сказал Токаев.

Также казахстанский президент объявил курс на отход от госкапитализма.