Москва, 1 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Киевские боевики ведут обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны России.

Запорожская АЭС

«С 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока.