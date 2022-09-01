Бухарест, , 09:39 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT) в румынском уезде Хунедоара на западе страны, изъята крупнейшая за последние несколько лет партия наркотических средств. Об этом 1 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, наркотики на общую сумму в € 1,5 млн предназначались для отправки в Норвегию через Венгрию, Словакию и Польшу. Сообщается о задержании трех подозреваемых.

Ведется следствие.

Если вина задержанных лиц будет полностью доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Изъятые наркотики будут уничтожены.