Горно-Алтайск, 1 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай 1 сентября за парты сели 39,6 тыс. детей, в том числе более 4 тыс. первоклассников. Об этом в своём поздравлении рассказал глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Олега Хорохордина Школа на Алтае

По его словам, к началу нового учебного года завершён капитальный ремонт в двух школах Горно-Алтайска, а также школа в Майминском районе. Продолжаются работы в сёлах Кызыл-Озёк Майминского района, Кастахта Усть-Коксинского района и Язула Улаганского района.

«Особое внимание мы уделяем строительству новой школы в селе Усть-Кокса. Поручил завершить его к началу следующей учебной четверти и внимательно контролировать качество всех выполняемых работ», — отметил глава региона.