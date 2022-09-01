Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM В Казахстане нужно снизить риски монополизации власти и запретить переизбирать президента. Об этом 1 сентября глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил в послании казахстанскому народу.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет, но переизбрание запрещено», — сказал Токаев.

По его мнению, такой подход к назначению главы республики сделает политическую систему Казахстана более стабильной. Также это должно положительно повлиять на устойчивость общественного устройства в республике.

Кроме того, Токаев заявил о готовности провести внеочередные президентские выборы, чтобы подтвердить доверие народа.

Напомним, после январских беспорядков Токаев объявил, что нужно создавать Новый Казахстан. Он заявил о необходимости масштабных реформ для построения справедливого общества. Их началом стало проведение референдума, в котором предусмотрено укрепление законодательной ветви власти республики и некоторое ослабление исполнительной.

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