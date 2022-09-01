Ростов-на-Дону, , 09:38 — REGNUM В Ростовской области в 2022 году выросло число отравлений вяленой рыбой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Рыба (сс) Arend

Так, с начала 2022 года на Дону зарегистрировано четыре случая ботулизма. Причиной стало употребление в пищу вяленой рыбы домашнего приготовления. Четыре человека вылечились, один пострадавший скончался. Отравления случились в Азове, Ростове-на-Дону и в Орловском районе.

Для сравнения: за аналогичный период 2021 года в Ростовской области было зарегистрировано два случая ботулизма с числом пострадавших два человека.