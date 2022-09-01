Таллин, 1 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Тариф на газ в пакете для бытовых потребителей крупнейшего газового предприятия Эстонии Eesti Gaas с сентября нынешнего года вырос до 2,65 евро за кубометр. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

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По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, повышение расценок связано с высоким уровнем цен на газовых биржах. «В последнее время рыночная цена на газ последовательно растет, иногда достигая 330 евро за мегаватт-час», — сказал Каазик.

Отмечается, что сентябрьский рост цен для потребителей газа в Эстонии стал более чем пятикратным по сравнению с прежними расценками. Весной 2021 года цены на газ на европейских рынках составляли около 20 евро за мегаватт-час, а в последнюю неделю августа 2022 года они выросли до рекордных 339 евро.

Также сообщается, что это не последнее повышение цен нынешней осенью — в октябре тариф поднимется до 4,10 евро за кубометр природного газа.

«Надо надеяться, что рынок однажды успокоится, цена на газ освободится от эмоций и останется на разумном уровне», — прокомментировал новости о резком росте тарифов глава Eesti Gaas Маргус Каазик.