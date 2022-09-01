Джакарта, 1 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 99% индонезийских сотрудников выполняют подземные горные работы в PT Freeport Indonesia, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Я очень доволен подземными шахтами, которыми очень трудно управлять. Я воочию убедился, что счастлив потому, что 99% всех сотрудников являются выходцами из Индонезии, особенно из Папуа», — заявил президент страны.

По словам президента, благодаря сети 5G подземные горные работы можно отслеживать с помощью камер и предотвращать и минимизировать несчастные случаи на производстве. Глава государства также подчеркнул, что Индонезия не должна отставать в добыче полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия договорилась с Японией о сотрудничестве в области эксплуатации и развития сети со скоростью 100 Гбит/с для научно-образовательной деятельности.

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