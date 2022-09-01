Таллин, , 09:35 — REGNUM

Большой теннис Playtennis.su

Вторая ракетка мира и лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт уступила на Открытом чемпионате США по теннису завершающей карьеру американке Серене Уильямс. Об этом сообщил Теннисный союз Эстонии.

Уильямс, которая 23 раза выигрывала турниры серии Большого шлема, в первом сете одержала верх над эстонской теннисисткой на тай-брейке со счетом 7:6. Уильямс уступила второй сет со счетом 2:6, но затем уверенно победила в третьем сете 6:2.

Матч продолжался почти 2,5 часа.

В следующем круге US Open Уильямс встретится с австралийкой Айлой Томлянович (WTA 46). Для Уильямс нынешний турнир — последний в ее карьере.