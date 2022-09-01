Ярославль, 1 сентября 2022, 09:32 — REGNUM В Ярославле для завершения ремонта вновь перекроют две из четырех полос Октябрьского моста. Об этом рассказали в мэрии Ярославля.
Новое перекрытие связано с завершением работ по установке деформационных швов. Когда именно случиться перекрытие, определит прогноз погоды. Это произойдет либо в ближайшие выходные, либо 10–11 сентября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM движение по всем четырем полосам на Октябрьском мосту было восстановлено 30 августа. Полностью ремонт моста, согласно муниципальному контракту, должен быть завершен к 1 октября.
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