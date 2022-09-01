Ярославль, 1 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Ярославле для завершения ремонта вновь перекроют две из четырех полос Октябрьского моста. Об этом рассказали в мэрии Ярославля.

yarregion, ru Октябрьский мост в Ярославле

Новое перекрытие связано с завершением работ по установке деформационных швов. Когда именно случиться перекрытие, определит прогноз погоды. Это произойдет либо в ближайшие выходные, либо 10–11 сентября.

«Подрядчику ещё предстоит завершить установку температурных швов на второй половине. Для их установки необходимо соблюсти три фактора: поставка материала, полное его наличие и благоприятные погодные условия. Как будут соблюдены все эти условия, мы запланируем перекрытие одной половины моста. Жителей оповестим заранее. Отмечу, работы обязательно будут проходить в выходные дни, либо в ближайшие, либо же в последующие. Монтаж займёт два дня, а к утру понедельника движение автотранспорта планируется полностью восстановить», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM движение по всем четырем полосам на Октябрьском мосту было восстановлено 30 августа. Полностью ремонт моста, согласно муниципальному контракту, должен быть завершен к 1 октября.