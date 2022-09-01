Благовещенск, 1 сентября 2022, 10:05 — REGNUM Память о Герое России Андрее Иванове, погибшем в ходе спецоперации на территории б. УССР, увековечили на мемориальной доске в Благовещенске. Памятная табличка появилась в гимназии №25, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Он подчеркнул, что Андрей Иванов выбрал профессию оберегать свою родину и тех, кто больше всего нуждается в защите. Вдова военнослужащего Вера Иванова отметила, что важно чтить героев. Она намерена воспитать детей так, чтобы они были достойны подвигов своего отца. Дочь Андрея Иванова Аксиния сегодня пошла в первый класс.
Как сообщало ИА REGNUM, на фасаде школы села Короли Октябрьского района Амурской области разместили мемориальную доску, которая будет напоминать жителям о подвиге Героя России Ивана Цевуна. Он погиб в ходе спецоперации, защищая Россию, жителей ДНР и ЛНР.