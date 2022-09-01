Благовещенск, 1 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Память о Герое России Андрее Иванове, погибшем в ходе спецоперации на территории б. УССР, увековечили на мемориальной доске в Благовещенске. Памятная табличка появилась в гимназии №25, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе правительства региона.

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«Он погиб, выполняя свой долг российского офицера, ушел как герой, оставив после себя светлую память и спасенные жизни мирных жителей Донбасса. И этот мемориал отныне всегда будет напоминать нынешним и последующим поколениям гимназистов, что такой же ученик этой школы честно и непоколебимо исполнил свой воинский долг», — отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Он подчеркнул, что Андрей Иванов выбрал профессию оберегать свою родину и тех, кто больше всего нуждается в защите. Вдова военнослужащего Вера Иванова отметила, что важно чтить героев. Она намерена воспитать детей так, чтобы они были достойны подвигов своего отца. Дочь Андрея Иванова Аксиния сегодня пошла в первый класс.

«Андрей — большой пример для всех нас, для всей нашей молодежи. Мы чтим его память. Этот человек — олицетворение героизма, храбрости, мужества. Вечная слава!» — сказал представитель Приамурья в Совете Федерации Артем Шейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, на фасаде школы села Короли Октябрьского района Амурской области разместили мемориальную доску, которая будет напоминать жителям о подвиге Героя России Ивана Цевуна. Он погиб в ходе спецоперации, защищая Россию, жителей ДНР и ЛНР.