Симферополь, , 09:32 — REGNUM Специальная военная операция на территории бывш. УССР должна получить статус контртеррористической операции. Ранее прозвучавшее предложение поддержал 1 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник агентства назвал консолидирующим знаком тот факт, что депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия») «поддержал ранее озвученную инициативу Сергея Михайловича Миронова о присвоении СВО на территории [территории бывш. УССР] статуса контртеррористической операции».

«Призываю всех депутатов Государственной думы как можно быстрее присоединится к этому благородному призыву и принять монолитным единством это важное решение на ближайшей сессии парламента. Фашизм должен быть повержен! Наше дело правое! Победа будет за нами!» — сказал Степан Кискин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») назвал киевский режим угрозой для всего цивилизованного мира и призвал объявить СВО контртеррористической операцией. Перед этим руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что ожидает превращения специальной военной операции в контртеррористическую.