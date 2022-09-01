Симферополь, 1 сентября 2022, 09:32 — REGNUM Специальная военная операция на территории бывш. УССР должна получить статус контртеррористической операции. Ранее прозвучавшее предложение поддержал 1 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.
Собеседник агентства назвал консолидирующим знаком тот факт, что депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия») «поддержал ранее озвученную инициативу Сергея Михайловича Миронова о присвоении СВО на территории [территории бывш. УССР] статуса контртеррористической операции».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») назвал киевский режим угрозой для всего цивилизованного мира и призвал объявить СВО контртеррористической операцией. Перед этим руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что ожидает превращения специальной военной операции в контртеррористическую.