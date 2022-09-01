Симферополь, 1 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Специальная военная операция на территории бывш. УССР должна получить статус контртеррористической операции. Ранее прозвучавшее предложение поддержал 1 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Собеседник агентства назвал консолидирующим знаком тот факт, что депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия») «поддержал ранее озвученную инициативу Сергея Михайловича Миронова о присвоении СВО на территории [территории бывш. УССР] статуса контртеррористической операции».

«Призываю всех депутатов Государственной думы как можно быстрее присоединится к этому благородному призыву и принять монолитным единством это важное решение на ближайшей сессии парламента. Фашизм должен быть повержен! Наше дело правое! Победа будет за нами!» — сказал Степан Кискин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») назвал киевский режим угрозой для всего цивилизованного мира и призвал объявить СВО контртеррористической операцией. Перед этим руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что ожидает превращения специальной военной операции в контртеррористическую.