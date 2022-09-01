Таллин, , 09:30 — REGNUM

Маски ИА REGNUM

На складе Центра государственного резерва Эстонии (EVK) находится 42 млн единиц средств индивидуальной защиты, которым сейчас сложно найти какое-то применение. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.

Председатель правления EVK Андо Леппиман сообщил, что закупки проводились в 2020 и 2021 годах в разгар коронавирусной пандемии, когда спрос на такие товары был высоким по всему миру, в связи с чем и цены были необычно высокими.

«Товар с истекающим в 2022 году сроком годности составляет примерно десятую часть всех этих запасов, а в 2023 году закончится срок годности еще у 40%», — сказал Леппиман.

По его словам, EVK бесплатно раздавал средства защиты с заканчивающимся сроком хранения больницам, семейным врачам, учреждениям соцобеспечения, полиции и спасателям, а также образовательным учреждениям: «Надо учитывать, что государственный оперативный резерв средств индивидуальной защиты создавался с учетом спроса периода пандемии, который отличался от обычного объема потребления в десятки или даже сотни раз».