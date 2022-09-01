Москва, 1 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. «Мировая экономика переживает идеальный шторм», — так начинает свою огненную статью Александр Савельев — специально для ИА REGNUM. Очевидно, что возвращение к экономической модели доковидных времён невозможно. Именно неадекватная реакция на COVID-19 и привела к дальнейшим проблемам. Либерально-рыночная модель уступила место национальному инстинкту самосохранения.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833 (Фрагмент)

Савельев подводит печальные итоги: «Панические и противоречивые меры по преодолению пандемии привели к серьезным экономическим потерям: общий ущерб мировой экономики к 2022 году превысил 7 триллионов долларов, что почти в два раза больше годового государственного бюджета США. В отдельные кварталы падение ВВП в некоторых странах Запада составляло более 30%, развернулась глобальная конкурентная борьба «бигфармы» за рынок вакцин и информацию о здоровье людей».

Ещё одним важным фактором окончательной дестабилизации экономики стал переход к борьбе против насаждаемого неоколониализма. Политику последнего, в частности, США проводили в бывш. УССР — вплоть до создания на её территории биолабораторий. Оттого Вашингтон столь нервно и дико реагирует на СВО: он понимает, что это борьба против американской гегемонии — раз, но что важнее — это приговор бездумной, эгоистичной политике Запада, которая и привела к катастрофе.