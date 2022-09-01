Пермь, 1 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации губернатора Пермского края по вопросам макроэкономики Ирина Макарова ушла в отставку. Она уволилась с формулировкой «по собственному желанию», сообщает издание «Коммерсантъ «.

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Ирина Макарова работала в должности заместителя главы администрации губернатора Прикамья с 1 марта 2021 года по 29 августа 2022 года.

Полномочия замглавы администрации губернатора будет исполнять директор аналитического департамента Светлана Колесникова. Она же считается основным кандидатом на вакантную должность, сообщает СМИ со ссылкой на собственный источник.

Есть и другая версия развития ситуации. Должность замглавы по нацпроектам и макроэкономике могут упразднить. После реформы по объединению аппарата правительства с администрацией губернатора пост потерял свою актуальность.