Нур-Султан, , 09:30 — REGNUM Касым-Жомарт Токаев, ставший президентом Казахстана в марте 2019 года, готов сократить срок своих полномочий и объявить досрочные выборы уже этой осенью. Об этом он 1 сентября объявил в послании казахстанскому народу.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию Справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа», — сказал он.

Токаев также предложил увеличить срок полномочий президента до семи лет, но запретить переизбрание, главы республики.

Напомним, после январских беспорядков Токаев объявил о построении Нового Казахстана. Для изменения системы управления государства запускаются масштабные реформы.

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