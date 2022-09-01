Тюмень, 1 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Воспоминания о школьных и студенческих годах остаются с нами навсегда. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

t. me/av_moor Фото из семейного архива семьи Александра Моора

«С первого класса у меня сохранилось совсем немного снимков. Фотографии тогда делали редко, по особым случаям. Эту с трудом отыскал в семейном архиве», — сообщил тюменский губернатор, представив снимок из детства.

Александр Моор отметил, что школьные годы многое определяют в жизни человека.

«Ведь очень многое в жизни впервые случилось именно там. Настоящие друзья, первые победы, поражения и, конечно, первая любовь… Именно поэтому 1-го сентября у каждого из нас, взрослых людей, становится теплее на душе», — поделился мыслями глава региона.

Свой пост, посвященный Дню знаний, губернатор Тюменской области завершил пожеланием студентам и ученикам интересных и счастливых событий в новом учебном году. А педагогам и родителям он пожелал взаимопонимания, творческого азарта, профессионального роста и гордости за своих учеников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском посёлке Богандинский 1 сентября 2022 года открылась новая современная школа.