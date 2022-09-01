Москва, , 09:28 — REGNUM Современному школьному образованию никак не удаётся избавиться от многочисленных проблем и предпосылок для их решения лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов пока не видит, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Федор Решетников. Опять двойка (фрагмент). 1952

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября. Как в России и в мире отмечают День знаний — трансляция»

«Посудите сами: в подавляющем большинстве российских школ до сих пор сохраняется негласное табу на выставление оценок в «два балла». В течение учебной четверти двойки, конечно же, ставят, но по итогам четверти и тем более учебного года отрицательные оценки выставлять нельзя», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что «директора школ запрещают учителям справедливо оценивать успеваемость напрочь отстающих детей, потому что это снижает рейтинг самой школы».

"То есть рейтинг учебного заведения становится важнее успеваемости. О качестве обучения в такой ситуации говорить бессмысленно», — убежден Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили масштабные изменения в системе образования