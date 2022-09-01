Москва, , 09:27 — REGNUM «Прибалтика перестанет создавать проблемы России только после поражения НАТО» — таков заголовок статьи и одновременно вердикт Михаила Демурина относительно ситуации в Прибалтике.

Напомним, что МИД России выступил с заявлением «в связи с русофобскими действиями прибалтийских режимов». Очередное перечисление злодеяний, очередные словеса, что подобное недопустимо — и?

МИД утверждает, что нынешние власти Латвии, Литвы и Эстонии «отказываются понимать, что они делают». На самом деле, как полагает Демурин, власти прибалтийских стран прекрасно осознают, что они делают. Они воюют. Фактически от лица гитлеровцев прибалты перевоёвывают с Советским Союзом (читай — с Россией). «Массовый снос памятников воинам Красной армии и не только этих, но и других памятников советского времени, — пишет Демурин, — это не «близкая к фашистской», как заявляет МИД РФ, а самая что ни на есть фашистско-реваншистская кампания». Беда ещё и в том, что таких «воинов», сражающихся с советским наследием и с нынешней Россией, хватает и внутри РФ.

Вот рецепт от Демурина: «Ситуация начнёт меняться только после того, как в Россию по её запросу из связанной с ней соответствующим договором страны будет передан первый из преступников, объявленных в международный розыск за покушение на нашу историческую память (статья 243.4 УК РФ)». Важнейший инструмент контроля — количество российских грузов, идущих через Прибалтику. Касательно же политических мер: «Прозвучали голоса в пользу объявления их объектами Всемирного наследия по линии ЮНЕСКО — и это было бы правильно». Почему не додумались раньше? Но окончательно приструнить прибалтов можно лишь окончательно победив покровителей Эстонию, Литву, Латвию — ЕС и НАТО.