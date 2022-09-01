Ульяновск, , 09:25 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области заработал виварий для содержания лабораторных животных. Он стал первым в Поволжье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Виварий для содержания лабораторных животных https://ulgov.ru/

Лаборатория создана на базе Мелекесского центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Комплекс рассчитан на 100 животных, здесь будут содержаться белые мыши, морские свинки, кролики.

Власти поясняют, что виварий необходим для постановки диагнозов особо опасных заболеваний, общих для человека и животных — в частности, туберкулёза, сибирской язвы и бешенства.

Напомним, что в мае 2022 года в Ульяновской области от заражённой бешенством собаки пострадали девять человек.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Старомайнском районе Ульяновской области установлен карантин в двух сёлах, где выявлена африканская чума свиней.

Подробнее: В Ульяновской области установлен карантин в местах вспышки чумы свиней