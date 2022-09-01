Краснодар, , 09:25 — REGNUM В Краснодарском крае в День знаний впервые услышать школьный звонок 80 тыс. первоклассников. На это в своём обращении к ребятам 1 сентября обратил внимание глава Кубани Вениамин Кондратьев.

1 сентября в школе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уверен, сегодняшний праздник особенно запомнится нашим первоклашкам, зарядит их энергией, отличным настроением. В этом году впервые за парты сядут 80 тысяч ребят. Пусть предстоящий год для них будет ярким, увлекательным, полным открытий и принесет новые знания», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор Краснодарского края пожелал школьникам встречи с добрыми учителями и верными товарищами, а также успехов в учебе, творчестве и в жизни.