Сеул, 1 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Каждый пятый иностранец, находящийся в Южной Корее, является нелегалом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства юстиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По состоянию на июль в Южной Корее без действующей визы находились 395 068 иностранцев, что составляет около 20% от общей численности иностранцев, находящихся в стране.

Между тем в декабре прошлого года в Южной Корее без действующей визы находились 388 тыс. человек, в марте текущего года — 392 тыс. человек, в мае — около 394 тыс. человек.

Известно, что в 2019 году доля нелегалов составляла 15,5%, в 2020 году — 19,3%, в 2021 году — 19,9%.

В министерстве объясняют сложившуюся ситуацию усугублением экономических трудностей в ряде стран после начала пандемии коронавируса.