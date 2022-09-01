Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Частная аэрокосмическая компания SpaceX, основателем которой является бизнесмен Илон Маск, осуществит дополнительно пяти регулярных миссий по транспортировке экипажей к Международной космической станции (МКС) на кораблях Crew Dragon. Такая договорённость достигнута с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщили в пресс-службе управления.

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«Общее число миссий SpaceX увеличено до 14, что позволит NASA в бесперебойном режиме поддерживать американское присутствие на космической станции до 2030 года», — говорится в сообщении национального управления.

Согласно контракту, SpaceX обязуется провести пилотируемые миссии корабля Crew Dragon: Crew-10, Crew-11, Crew-12, Crew-13 и Crew-14. Стоимость дополнительных запусков по условиям заключённого в 2014 году контракта превышает $1,4 млрд, общая сумма контракта к настоящему моменту составляет почти $5 млрд.

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В заявлении подчёркивается, что NASA оставляет за собой право в будущем расширить контракт, поручив SpaceX дополнительные пилотируемые запуски.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Россия и США договорились о проведении трёх перекрёстных полётов к МКС. В рамках этого соглашения российские космонавты получат места на американских кораблях Crew Dragon, а астронавты США — на российских кораблях «Союз МС».

Первые полёты по этой программе состоятся осенью текущего года. В сентябре на российском корабле «Союз МС-22» отправится к МКС американский астронавт Франциско Рубио. В начале октября на орбитальную станцию на американском корабле Crew Dragon полетит космонавт Роскосмоса Анна Кикина.