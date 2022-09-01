Москва, , 09:22 — REGNUM Провести масштабные изменения в системе школьного образования призвал правительство России лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Школьный класс

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября. Как в России и в мире отмечают День знаний — трансляция»

«Необходимо повысить престиж профессии учителя, существенно увеличить заработную плату педагогов, вернуть в школы воспитательную работу, включая патриотическое воспитание детей», — перечислил Миронов.

В школах как минимум надо ввести штатных специалистов по воспитательной работе, но их нет, потому что платят мало, да и работа со школьниками непопулярна, отметил также парламентарий.

«Поэтому пока всё остаётся, как раньше. Воспитательную функцию школа утратила, в 90-е её сознательно вымарали, а значит, по-прежнему мировоззрение детей формируют улица, гаджеты и телевизор», — указал депутат.

Среди других недостатков школьной системы образования он назвал ЕГЭ, из-за которого у детей сохраняется зависимость от репетиторов. Причем часто ими подрабатывают школьные учителя, которым не хватает основной зарплаты.

«Необходимо убрать ЕГЭ, повысить престиж профессии школьного учителя, увеличить зарплату педагогам до 200% по региону и предоставить им льготы, как у госслужащих, но без ограничений, которые есть у чиновников», — заявил Миронов.

Соответствующие поправки депутаты Госдумы от СРЗП внесли в Госдуму в мае 2021 года, но пока они лежат без движения, и вопрос остаётся нерешённым. Миронов надеется, что в осеннюю сессию ситуация «сдвинется с мертвой точки».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минобрнауки назвал пять принципов системы образования в России