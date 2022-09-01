Москва, , 09:22 — REGNUM России не стоит забывать, что проблемы у русскоязычного населения есть не только в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), но в Гагаузской автономии Молдавии. Об этом 31 августа на марафоне «Знание» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Гагаузия BFPlayer 0

При этом он обвинил власти Молдавии в работе «под диктовку США и ЕС» и в отказе от диалога с Москвой. По мнению российского министра, это свидетельствует от том, что Кишинёв рассчитывает на недипломатическое разрешение споров с Приднестровьем и Гагаузией.

«Я думаю, что молдавское руководство поступит правильно, если бросит играть в навязываемые Западом геополитические игры и задумается об интересах тех людей, которые живут бок о бок. На данном этапе мы будем настаивать именно на таком подходе», — сказал Лавров.

Напомним, во время войны в Приднестровье в 1990 году в Гагаузии объявили независимость и курс на то, чтобы остаться в составе СССР. Некоторое время республика была непризнанным государством. В 1994 году центральная власть Молдавии приняла закон об особом статусе Гагаузии, на что согласились в Комрате. В последние месяцы Кишинёв сократил полномочия представителей властей автономии. При этом в Гагаузии около года безуспешно добиваются визита молдавского президента Майи Санду.