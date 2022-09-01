Калининград, , 09:21 — REGNUM Станислав Стремидловский вновь рассказывает читателям ИА REGNUM о делах польских, к нам меж тем имеющих самое прямое отношение. Ведь 1 сентября Владимир Путин посетит Калининград. Главная тема — День знаний. Однако в Варшаве уже напряглись.

В Калининграде Дарья Драй © ИА REGNUM

«Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что, с одной стороны, его «не беспокоит, куда Путин отправится в ту или иную поездку», поскольку «сегодня в центре нашего внимания — продолжение поддержки б. УССР, в первую очередь военной». С другой стороны, отметил Яблоньский, относительно пребывания российского президента в Калининграде Варшава получает «данные разведки, которые раскрывать не может», но ожидает выступлений определенного «символического характера». В общем, сгущает тучи.

Но! Не станем забывать, что 1 сентября в Европе — это День начала Второй мировой войны. И именно Варшава пыталась приватизировать эту дату. Конечно, это было сопряжено с резкой критикой Москвы. И теперь акценты Варшавой будут расставлены ещё жёстче. Возможно ли обострение?

Так или иначе, Стремидловский резюмирует ситуацию следующим образом: «Польша не испытывает проблем с Калининградским регионом и сейчас. Хотя всё может измениться, если некоторые прибалтийские республики продолжат провоцировать Москву, пытаясь заблокировать сухопутный транзит российских грузов в область. В этом Варшава видит угрозу и для себя, так как России придется решать эту проблему всеми имеющимися средствами».

Что ж, увидим, куда вырулят ляхи.