Москва, 1 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «Комсомольской правде» рассказал о планах развития Дальнего Востока.

Minvr.gov.ru На Дальнем Востоке

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«К 2030 году у нас будет 11 тыс. новых предприятий на Дальнем Востоке. Уже подписано 2700 соглашений, 500 предприятий введено в эксплуатацию. Вложено 2,8 трлн рублей, создано 100 тыс. рабочих мест. А 11 тыс. предприятий создадут 360 тыс. рабочих мест, миллион человек вместе с членами семей. Многие из этих людей приедут из других регионов, будут получать зарплату на Дальнем Востоке и тратить её здесь. Это повышает благополучие всего макрорегиона. Причем зарплаты на новых предприятиях выше средних.

Активно строим жильё. Дальневосточная ипотека послужила мощным драйвером, почти 50 тыс. семей её получили. Всего по Дальнему Востоку мы должны выйти на 3,5 млн квадратных метров в год. Есть программа «Дальневосточный квартал». Это не точечная застройка, а комплексное развитие территории. А чем больше жилья, тем ниже на него цены. Плюс строим новые школы, сады, поликлиники, спортплощадки и т.д. Чтобы ускорить этот процесс, запустили механизм дальневосточной концессии. Она позволяет построить всё уже сегодня за счет частных средств, а расплачиваться за это в течение 10-12 лет», — поделился планами министр по развитию ДФО и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Чекунков рассказал об уникальности России и роли Дальнего Востока.