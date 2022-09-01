Оренбург, 1 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области план 2022 года по расселению аварийного жилищного фонда выполнен на 95%, сообщили 1 сентября в пресс-службе областного правительства.

ИА REGNUM Аварийный дом

По данным на 31 августа, в регионе расселено более 28,5 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Это составляет 95% от установленного для Оренбургской области целевого показателя 2022 года. В новые квартиры переехали 1,5 тыс. человек.

Стоит отметить, регион поставил задачу завершить программу по переселению раньше срока — в 2023 году вместо 2025. В 2019–2021 годы расселили 43,4 тыс. квадратных метров. Жилищные условия улучшили 2,3 тыс. человек. В 2022 году Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена финансовая поддержка около 2,2 млрд рублей для досрочного завершения программы. До конца 2023 года в регионе намерены ликвидировать оставшиеся 55 тыс. квадратных метров аварийного жилья, где проживают 3 тыс. человек.