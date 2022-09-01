Москва, 1 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Диверсанты ВСУ в количестве до 60 человек попытались захватить Запорожскую АЭС, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны России.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Сегодня около 6.00 мск [киевские] войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища, в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС, и предприняли попытку захвата электростанции», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Российскими военными были приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, десант ВСУ, высадившийся возле Запорожской АЭС, был обездвижен.

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