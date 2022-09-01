Донецк, 1 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел нескольких населённых пунктов ДНР. Об этом 1 сентября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:34 из Нетайлово открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

В 8:43 из Красногоровки обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов, калибра 152 мм.

Кроме того, в 8:20 из Леонидовки стреляли по Новобахмутовке, а через 20 минут из Новомихайловки стреляли по Еленовке. Выпущено пять и четыре снаряда калибра 152 мм.