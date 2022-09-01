Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Парковочные места Центрального района Санкт-Петербурга стали полностью платными после того, как 1 сентября 2022 года к ним добавились ещё 56 улиц. С первого дня осени водители будут обязаны заплатить за парковку автомобилей еще в двух округах Центрального района: в Дворцовом округе и муниципальном округе № 78.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Паркомат в Петербурге

Таким образом все улицы Центрального района Северной столицы стали полностью платными для парковки. В конце года новые парковочные места в Адмиралтейском районе также сделают его полностью платным. Затем комитет по транспорту возьмётся за Василеостровский район.

Напомним, что тариф за пользование парковочным местом для легковых автомобилей составляет 100 рублей в час, при этом повышать его пока не планируют. Жители центра города могут оформить парковочное разрешение, оно предоставит возможность оплачивать парковки на льготных условиях или пользоваться бесплатно для определённых категорий лиц.