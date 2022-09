Сан-Матео, США, , 09:16 — REGNUM PlayStation подтвердила список игр, к которым в сентябре получат доступ подписчики сервиса PlayStation Plus. Об этом 1 сентября сообщает портал Screen Rant.

PS Plus Collection

Как ранее и сообщали инсайдеры, в сентябре 2022 года пользователи PS Plus смогут добавить в свою библиотеку две игры консоли PS4: Need for Speed Heat и Granblue Fantasy Versus. Кроме того, они также получат доступ к проекту TOEM, отличающемуся красивой рисованной графикой и анимацией.

Напомним, Need for Speed Heat — это последняя игра популярной франшизы в жанре аркадного симулятора гонок, её разработкой занималась шведская студия Ghost Games. Granblue Fantasy Versus представляет собой файтинг (игра в которой упор сделан на рукопашные поединки) выполненный в 2.5D формате (2.5D — псевдотрёхмерность).

