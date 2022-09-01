Москва, , 09:16 — REGNUM Сегодня, 1 сентября, в России меняется порядок расчета за общедомовое потребление коммунальных ресурсов, сообщает ИА REGNUM. Вступило в силу соответствующее постановление правительства.

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Плата за общедомовое потребление ресурсов должна теперь отражаться в платежной квитанции отдельной строкой по каждому виду ресурсов.

Размер платы за коммунальные ресурсы, потраченные на общее имущество в многоквартирном доме, определяется как произведение тарифа для потребителей, установленного ресурсоснабжающей организацией, и объема ресурсов, потребляемых при эксплуатации общего имущества.

Кроме того, установлены формулы определения платы за воду и электрическую энергию, потребляемые при эксплуатации общего имущества, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества, и среднемесячного объема таких ресурсов.

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