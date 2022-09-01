Чебоксары, , 09:15 — REGNUM В Чувашии на благоустройство центральных парков в Козловке и Шумерле из федерального бюджета направят 120 млн рублей, в качестве софинансирования из республиканской казны добавят более 17,3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Данным решением утверждаются изменения в распределение трансфертов муниципальным бюджетам. Дополнительные средства из региональной казны получат Шумерля и Козловка, которые вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Из республиканского бюджета направят 17 320 тыс. рублей, в том числе Шумерля получит 12 200 тыс. рублей, Козловка — 5 120 тыс. рублей. Контроль за исполнением распоряжения возложен на минстрой Чувашии.

Отметим, что по итогам V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений Шумерля получит в виде федерального гранта 70 млн рублей, в бюджет Козловки перечислят 50 млн рублей.

В Козловка будет благоустроен Центральный парк культуры и отдыха, который получит название «Центральный парк «Геометрика». Концепция парка построена на рассказах о личности и достижениях выдающегося математика Николая Лобачевского. Проектом предусмотрены интерактивные арт-объекты и обучающее детское оборудование.

В Шумерле обновят Центральный городской парк культуры и отдыха, где построят событийную площадку, благоустроят пруд и площадку вокруг фонтана, построят амфитеатр, павильон-дендрарий, этнопосёлок и экологическую тропу.

Как сообщало ИА REGNUM , четырём муниципалитетам Чувашии выделяются резервные средства на благоустройство территорий. Дополнительную финансовую поддержку получат Новочебоксарск, Канашский, Яльчикский и Янтиковский районы. Между ними распределено 55 167,3 тыс. рублей.

Подробнее: Чувашия выделила из резерва 55 млн рублей на ремонт тротуаров