Чебоксары, 1 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Чувашии на благоустройство центральных парков в Козловке и Шумерле из федерального бюджета направят 120 млн рублей, в качестве софинансирования из республиканской казны добавят более 17,3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Данным решением утверждаются изменения в распределение трансфертов муниципальным бюджетам. Дополнительные средства из региональной казны получат Шумерля и Козловка, которые вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Из республиканского бюджета направят 17 320 тыс. рублей, в том числе Шумерля получит 12 200 тыс. рублей, Козловка — 5 120 тыс. рублей. Контроль за исполнением распоряжения возложен на минстрой Чувашии.

Отметим, что по итогам V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений Шумерля получит в виде федерального гранта 70 млн рублей, в бюджет Козловки перечислят 50 млн рублей.

В Козловка будет благоустроен Центральный парк культуры и отдыха, который получит название «Центральный парк «Геометрика». Концепция парка построена на рассказах о личности и достижениях выдающегося математика Николая Лобачевского. Проектом предусмотрены интерактивные арт-объекты и обучающее детское оборудование.

В Шумерле обновят Центральный городской парк культуры и отдыха, где построят событийную площадку, благоустроят пруд и площадку вокруг фонтана, построят амфитеатр, павильон-дендрарий, этнопосёлок и экологическую тропу.

Как сообщало ИА REGNUM , четырём муниципалитетам Чувашии выделяются резервные средства на благоустройство территорий. Дополнительную финансовую поддержку получат Новочебоксарск, Канашский, Яльчикский и Янтиковский районы. Между ними распределено 55 167,3 тыс. рублей.

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