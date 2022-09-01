Москва, , 09:15 — REGNUM Киевские войска предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщили 1 сентября в Министерстве обороны России.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Сегодня около 6.00 мск [киевские] войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — рассказали в Минобороны.

В ответ были приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением авиации.

С 8:00 по московскому времени ВСУ ведёт обстрел места встречи миссии МАГАТЭ возле населённого пункта Васильевка Запорожской области. Кроме того, четыре снаряда разорвались возле первого энергоблока.

«Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», — заявили в министерстве.