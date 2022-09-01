Коломбо, Шри-Ланка, 1 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В условиях тяжелого кризиса Шри-Ланка достигла предварительного соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в размере около $2,9 млрд, говорится в заявлении международного кредитора от 1 августа, как передает агентство Reuters.

Флаг Шри-Ланки

«Целями новой программы Шри-Ланки, поддерживаемой фондом, является восстановление макроэкономической стабильности и долговой устойчивости», — отмечается в заявлении МВФ.

Соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и его исполнительным советом и зависит от выполнения властями Шри-Ланки ранее согласованных мер.

МВФ также требует получения гарантий финансирования от официальных кредиторов Шри-Ланки, а также обеспечения усилий по достижению совместного соглашения с частными кредиторами.

«Для обеспечения устойчивости долга и ликвидации дефицита финансирования потребуется облегчение долгового бремени со стороны кредиторов Шри-Ланки и дополнительное финансирование со стороны многосторонних партнеров», — говорится в заявлении фонда.

Программа МВФ будет направлена на увеличение государственных доходов для поддержки фискальной консолидации, введение новых цен на топливо и электроэнергию, увеличение социальных расходов, укрепление автономии центрального банка и восстановление истощенных иностранных резервов страны.

Шри-Ланке необходимо реструктурировать почти 30 млрд долларов долга, и Япония предложила возглавить переговоры по этому вопросу с другими основными кредиторами, включая Индию и Китай.