Балканы, , 09:14 — REGNUM Евгений Цоц американских злодеев не щадит. Полосует их розгами правды — да так, чтобы всю подноготную на свет вытащить. На этот раз вниманию читателей ИА REGNUM предлагается очерк «Обдуманная сила»: как США воевали за господство на Балканах и в мире». Из него мы узнаем, как концентрировалось зло.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, 30 августа 1995 года силы НАТО начали военную операцию против боснийских сербов в разгар Боснийской войны. Они назвали эту операцию «Обдуманная сила» — лицемерно назвали. И «обдуманно» сбросили тысячу авиационных бомб.

Резолюции Совета Безопасности ООН они, конечно же, дожидаться не стали. Вместо неё использовали «Меморандум о взаимопонимании между главнокомандующим объединенными силами НАТО в южной зоне Европы и командующим силами ООН по охране в бывшей Югославии».

Поводом же к началу операции НАТО стал взрыв, произошедший на рынке в городе Сараево 28 августа. Кто его устроил? Неизвестно, но вину сразу же свалили на несчастных сербов. После чего фактически лишили их военной силы и изменили ход Боснийской войны. Всё было настолько отвратительно и не обдуманно, что американцы использовали обеднённый уран.

Далее была гегемония США и бомбардировки Белграда, гадкие, трусливые, подлые. Как следствие, страны Европы утратили свою идентичность и независимость.