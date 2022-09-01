Ярославль, 1 сентября 2022, 09:14 — REGNUM Прокуратура добилась индексации заработной платы работников «Ярославского автотранспортного предприятия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.
Проверку на автопредприятии в Ярославля проводила прокуратура Заволжского района. Проверяющие выявили нарушения трудового законодательства. На предприятии действовало специальное «Положение об индексации заработной платы», которое на деле не соблюдалось.
Руководству «Ярославского АТП» было внесено представление, приказ об индексации заработной платы был выпущен.