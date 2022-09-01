Ярославль, , 09:14 — REGNUM Прокуратура добилась индексации заработной платы работников «Ярославского автотранспортного предприятия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Ярославское АТП yarregion.ru

Проверку на автопредприятии в Ярославля проводила прокуратура Заволжского района. Проверяющие выявили нарушения трудового законодательства. На предприятии действовало специальное «Положение об индексации заработной платы», которое на деле не соблюдалось.

«Согласно п. 2.3 «Положения о порядке индексации» индексация заработной платы производится работодателем ежегодно, в срок до 1 мая, исходя из индекса потребительских цен на товары и услуги по отношению к предыдущему году. Вместе с тем, на момент проверки индексация заработной платы в АО «Ярославское автотранспортное предприятие» не произведена», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Руководству «Ярославского АТП» было внесено представление, приказ об индексации заработной платы был выпущен.