Вашингтон, 1 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Власти Шри-Ланки достигли предварительного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в размере около $2,9 млрд, сообщается на сайте международного учреждения.

International Monetary Fund МВФ

Средства должны быть направлены на восстановление макроэкономической стабильности и устойчивости долга. Речь идет о мерах по увеличению поддержки бюджетной консолидации и размера социальных выплат, укреплению автономии центрального банка и восстановлению истощенных валютных резервов, а также установлению новых цен на топливо и электроэнергию.

Кредит должен быть погашен в течение четырех лет. Указанное соглашение должно еще пройти процедуру согласования исполнительным советом МВФ и руководством организации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 31 августа в Шри-Ланке работала делегация МВФ, которая вела переговоры с руководством республики о срочном пакете финансовой помощи.